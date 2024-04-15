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Япония окончательно слетела с катушек. Токио пытается обвинить в бомбежках Хиросимы и Нагасаки Россию

Япония окончательно слетела с катушек. Токио пытается обвинить в бомбежках Хиросимы и Нагасаки Россию

Интересная жизнь с Vera Star Подобного абсурда который прозвучал на этой неделе из уст премьер-министра Японии Фумио Кисида и заместителя постпреда страны при ООН Мицуко Сино, не звучало пожалуй еще никогда.

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Комментарии
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Elena Guseva
Дождались, когда помрёт последний пострадавший?
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3 час.
Сергей Рубцов
Так нужно срочно сбросить снова на этих гандонов только теперь нам!!!! Тогда будут уважать и лизать жопу нам!!!
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1 час.
николай лейчинский
Текст представлен , автор захотел представить , как ОН его видит .  Рекомендация : не спеши ... Так уж повелось , что у нас даже беглые жиды советы раздают ...
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1 час.

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