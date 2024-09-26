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TRENDYMEN

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    А пустой аппарат погрузить без людей, для испытания прочности, ума не хватило?Подводный дрон сн...
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Подводный дрон снял на видео, что осталось от погружавшегося к Титанику батискафа Титан

Подводный дрон снял на видео, что осталось от погружавшегося к Титанику батискафа Титан

Американская береговая охрана впервые показала обломки печально известного батискафа Titan. Около года назад эту квази-субмарину пытались использовать для погружения к Титанику — посмотрите на видео того, что осталось от аппарата.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Возможно ЭТО была и легкая смерть, НО зачем было нужно вгрохать в НЕЕ с у м а с ш е д ш и е ДЕНЬЖИЩИ!!!???
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11 час.
v chumakov
А пустой аппарат погрузить без людей, для испытания прочности, ума не хватило?
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8 час.

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