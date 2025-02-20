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Закон и Порядок

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«Мне срочно нужен новый хозяин»: Зеленский умоляет Эрдогана о помощи – станет ли Украина турецким вассалом

«Мне срочно нужен новый хозяин»: Зеленский умоляет Эрдогана о помощи – станет ли Украина турецким вассалом

БлокнотРУ Президент Турции Реджеп Эрдоган встретился сегодня в Анкаре с просроченным президентом Украины Владимиром Зеленским.

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