«Шеффилд» пропустил 92 гола в сезоне АПЛ. Это худший результат в лиге при 38 турах

В 29-м туре «Шеффилд» в гостях уступил «МЮ» (2:4). В текущем сезоне «клинки» пропустили уже 92 гола в Премьер-лиге, что является худшим показателем в истории турнира с того момента, как он начался разыгрываться в 38 туров (с сезона-1995/96).