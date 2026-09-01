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Девушка, прожившая 30 лет без паспорта, получила первое удостоверение личности

Девушка, прожившая 30 лет без паспорта, получила первое удостоверение личности

Жительница Воронежской области Вера Данченко, прожившая всю жизнь без свидетельства о рождении и паспорта, 31 августа получила удостоверение личности .

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