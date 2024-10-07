Частое мочеиспускание оказалось симптомом опасных болезней

У здорового взрослого человека нормальным считается появление позыва к мочеиспусканию раз в три-четыре часа, если же частота походов в туалет увеличивается, это может указывать на опасные заболевания, включая рак простаты, предупредил кандидат медицинских наук, уролог, онколог, руководитель Центра урологии клиники «Медассист» Александр Панферов.
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