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В Белом доме признали невозможность военной помощи США Украине остановить Россию

В Белом доме признали невозможность военной помощи США Украине остановить Россию

Украина будет стремиться предпринять новое контрнаступление в 2025 году после получения военной помощи США в размере $61 млрд, но продвижение российской армии неизбежно, приводит 4 мая Financial Times (FT) слова советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана на фестивале FT Weekend в Вашингтоне.

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