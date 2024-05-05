В Белом доме признали невозможность военной помощи США Украине остановить Россию

Украина будет стремиться предпринять новое контрнаступление в 2025 году после получения военной помощи США в размере $61 млрд, но продвижение российской армии неизбежно, приводит 4 мая Financial Times (FT) слова советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана на фестивале FT Weekend в Вашингтоне.