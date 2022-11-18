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ACA 148: Магомедов нокаутировал Оленичева, Матевосян победил Силву

В Сочи (Краснодарский край) состоялся турнир ACA 148, в главном событии которого прошел бой за титул в полутяжелом весе между Муслимом Магомедовым (12-0) и Олегом Оленичевым (17-7).

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