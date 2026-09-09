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Фальсифицированные молочные продукты выявили в Керченском психоневрологическом интернате

Фальсифицированные молочные продукты выявили в Керченском психоневрологическом интернате

В Керченский психоневрологический интернат поставили крупную партию молочной продукции с признаками фальсификации — 110 кг творога, 100 кг сливочного масла и 50 кг сметаны.

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