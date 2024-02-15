Без Одессы, Николаева и Очакова флот будет под угрозой – офицер об атаке на БДК Цезарь Кунников

Политнавигатор Украина заявила о потоплении еще одного российского корабля Украина заявила о потоплении большого десантного корабля «Цезарь Куников» в результате удара по нему морских дронов в открытом море в районе Южного берега Крыма, распространив видео атаки.
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