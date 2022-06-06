Огромная карта с подсветкой: опубликован дизайн нового монумента в Уссурийске

Огромная карта с подсветкой: опубликован дизайн нового монумента в Уссурийске

На витрине закупок Уссурийска опубликован дизайн-проект монумента "Русским первопроходцам и основателям города", который в скором времени появится в одном из новых скверов округа.

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