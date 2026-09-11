Путин заявил об ошибках Запада после распада СССР

Президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС в Индии отметил, что Запад после распада СССР почувствовал вседозволенность, но их ошибки начали наращиваться, становясь проблемой для глобалистов.
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