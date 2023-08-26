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Александр Усик победил Даниэля Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде

Во Вроцлаве состоялся боксерский вечер, в главном событии которого прошел бой в тяжелом весе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

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