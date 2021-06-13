Порошенко о неспособности Зеленского вернуть пленных из Донбасса: Скотство

На сайте партии "Европейская солидарность" появилось гневное сообщение Петра Порошенко. Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что нынешний лидер Незалежной Владимир Зеленский неспособен вернуть на родину граждан, оказавшихся в плену.