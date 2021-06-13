Моu Новости

6 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Киевская Русь
    И что? На фото обе красивые! Без макияжа даже лучше! ИМХО!Нравится девушка?...
  • Россиянин
    Надо узнать фамилию ублюдка. А еще лучше и фото увидеть. Припомним, когда работу искать будешь.Украинский пилот ...

Порошенко о неспособности Зеленского вернуть пленных из Донбасса: Скотство

На сайте партии "Европейская солидарность" появилось гневное сообщение Петра Порошенко. Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что нынешний лидер Незалежной Владимир Зеленский неспособен вернуть на родину граждан, оказавшихся в плену.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх