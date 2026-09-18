В Пакистане во время пятничной молитвы произошел теракт

В Пакистане в пятницу прогремел мощный взрыв возле мечети. Террорист-смертник на заминированном автомобиле протаранил ворота комплекса «Полис-лайнс» и привёл взрывчатку в действие.
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