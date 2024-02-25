ВСУ возлагают свою последнюю надежду на новую волну мобилизации

Позиции украинских войск ослаблены, вся надежда — на новую волну мобилизации, отмечает N-TV. ВСУ противостоят превосходящим силам противника, украинская армия истощена и испытывает серьёзную нехватку кадров.
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