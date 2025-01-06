В Британии разгорелся крупный политический скандал 

В Британии разгорелся крупный скандал с провалом расследования массовых изнасилований детей. В него вмешался американский миллиардер Илон Маск, который начал обвинять в этом премьера страны Кира Стармера.
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