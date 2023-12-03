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Кириос о разном поведении игроков: «Нельзя ожидать, что каждый будет Федерером. Я в отличие от него не могу позволить себе 13 человек, которые завяжут мне шнурки»

В интервью Пирсу Моргану он обсудил с журналистом пресс-конференцию на «Уимблдоне»-2022, во время которой которой ел суши.

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