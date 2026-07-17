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Газета.ру

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"Авто.ру" назвал легендарные автомобили пяти эпох в России

"Авто.ру" назвал легендарные автомобили пяти эпох в России

За 30 лет в страну попали тысячи разнообразных моделей. В честь своего юбилея "Авто.ру" провел масштабный опрос, в котором пользователи и 500 экспертов оценили почти шестьсот моделей и выбрали самые важные автомобили в пяти временных периодах.

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