"Авто.ру" назвал легендарные автомобили пяти эпох в России

За 30 лет в страну попали тысячи разнообразных моделей. В честь своего юбилея "Авто.ру" провел масштабный опрос, в котором пользователи и 500 экспертов оценили почти шестьсот моделей и выбрали самые важные автомобили в пяти временных периодах.