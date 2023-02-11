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Петр Ян – о спортсменах в политике: «Чем они хуже тех людей, которые выучились в институте другой страны, а сейчас работают в администрации наших регионов?»

Боец UFC в легчайшем весе Петр Ян высказался о спортсменах, которые после завершения карьеры занимаются политикой.

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