Черная бухгалтерия "Гранели". Домыслы и факты

В Интернете появились сканы служебных записок на имя президента ГК "Гранель" Ильшата Нигматуллина. В них ответственные работники строительной компании просят у руководителя значительные суммы денег на решение "сложных" вопросов.
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