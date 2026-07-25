«Турция отдыхает», – чем занимаются люди на ВИЗе в жаркий день

В уральскую столицу пришла настоящая жара, и горожане потянулись к воде. Съемочная группа «Нового Дня» отправилась на пляж у яхт-клуба «Коматек», чтобы посмотреть, как организован отдых на берегу Верх-Исетского пруда, и застала сотни купающихся людей.