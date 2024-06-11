Ботанический сад ПетрГУ открыл летний сезон

Добраться до Ботанического сада в Петрозаводске трудно, и в самом саду явно есть проблемы Текст, фото: Елена Малишевская 8 июня, в День республики, Ботанический сад Петрозаводского государственного университета открыл летний сезон.
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