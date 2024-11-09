В NetEase большой скандал — сотрудники компании попались на отмывании огромной суммыВ результате операции китайских правоохранительных органов в компании NetEase были задержаны девять сотрудников, в числе которых не только рядовые работники, но и высокопоставленные лица, включая главного специалиста по киберспорту Сян Ляна и начальника отдела публикаций Цзинь Юйчэня.