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В NetEase большой скандал — сотрудники компании попались на отмывании огромной ...

В NetEase большой скандал — сотрудники компании попались на отмывании огромной ...

В NetEase большой скандал — сотрудники компании попались на отмывании огромной суммыВ результате операции китайских правоохранительных органов в компании NetEase были задержаны девять сотрудников, в числе которых не только рядовые работники, но и высокопоставленные лица, включая главного специалиста по киберспорту Сян Ляна и начальника отдела публикаций Цзинь Юйчэня.

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