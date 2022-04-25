Монте Моррис: «Теперь мы знаем, что «Уорриорз» можно обыгрывать»

Разыгрывающий «Денвера» Монте Моррис рассказал о том, как изменилось видение команды после четвертого матча серии плей-офф с «Голден Стэйт» (126:121, 1-3).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх