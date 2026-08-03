Сычуань операсы һәм татар театры «РОСТКИ» форумында чыгыш ясаячак

Сычуань операсы артистлары чыгышы һәм Татарстанның «Әлиф» театр берләшмәсенең Кытайда куелган спектаклен күрсәтү «РОСТКИ: Россия һәм Кытай – үзара файдалы хезмәттәшлек» IV Халыкара форумының төп вакыйгалары булачак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии