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Подразделения ВСУ возобновили обстрелы Горловки и Зайцево в ДНР

Подразделения ВСУ возобновили обстрелы Горловки и Зайцево в ДНР

Украинские силовики с утра возобновили обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Под огнем Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались Горловка, Зайцево и поселок шахты имени Гагарина, сообщил глава администрации города Иван Приходько.

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