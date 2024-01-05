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Царьград

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Умер актер из фильма «Семнадцать мгновений весны»

Умер актер из фильма «Семнадцать мгновений весны»

Константин Желдин скончался на 91-ом году жизни.В возрасте 90 лет скончался актер Константин Желдин, заслуженный артист РСФСР, известный по ролям второго плана в многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны» и телесериале «Ликвидация».

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
Прекрасный Актёр Светлая Память! Я помню его молодого ещё по ф.&quot; Адьютант его превосходительства&quot;.....
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