В селе Петрокаменском после капитального ремонта возобновило приём пациентов терапевтическое отделение на 25 коек, обслуживающее более 50 населённых пунктов, а в Нижнем Тагиле открылся обновлённый диспансер эндокринологического центра, который ежемесячно посещают около 800 человек.