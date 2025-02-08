В забеге «Лыжни России» поучаствовало рекордное количество жителей ХМАО. Фото

В ХМАО поставлен новый рекорд по количеству людей, которые приняли участие в забеге «Лыжни России». В 2025 на соревнование пришли 16 035 югорчан, а годом ранее – около 12 тысяч, сообщили в департаменте физической культуры и спорта региона.