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Единственная цель: американские авиаудары «выбили» катарский газ из Европы

Единственная цель: американские авиаудары «выбили» катарский газ из Европы

Несмотря на ослабление мировой роли и потерю статуса гегемона в многополярном миропорядке, США не утратили стремления к нечестным закулисным играм в угоду своим как политическим, так и экономическим интересам.

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