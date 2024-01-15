Единственная цель: американские авиаудары «выбили» катарский газ из Европы

Несмотря на ослабление мировой роли и потерю статуса гегемона в многополярном миропорядке, США не утратили стремления к нечестным закулисным играм в угоду своим как политическим, так и экономическим интересам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии