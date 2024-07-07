«Пьют вино и едят морепродукты»: чем занимаются китайские туристы во Владивостоке

Сотни китайских туристов, снующих по Владивостоку, уже стали вполне обыденным явлением. Настолько привычным, что немногие задумываются над тем, что же тянет граждан КНР в Россию и как их здесь, в нашем городе, принимают.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии