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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Ведищев: «Нам было важно начать серию с победы»

«Я рад, что мы начали плей-офф с победы. Тренировки тренировками, но чувствовалась небольшая потеря игрового ритма, особенно в начале сегодняшнего матча.

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