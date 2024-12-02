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Владимирские новости

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Владимирская область оказалась на 44-ом месте по возможности стать миллионерами

Владимирская область оказалась на 44-ом месте по возможности стать миллионерами

В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает количество лет, необходимых для накопления 1 миллиона рублей работником с медианной зарплатойВладимирская область оказалась в середнячках в рейтинге регионов по способности населения накопить миллион.

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