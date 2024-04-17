Два дня падения рынка США напугали азиатских инвесторов до игнорирования “китайского позитива”

Азиатско-Тихоокеанские рынки во вторник проигнорировали разгон экономики Китая, выше ожиданий экспертов Вышедший во вторник квартальный ВВП Поднебесной вырос на 5,3%, при ожиданиях экономистов, опрошенных Reuters, роста на 4,6%.
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