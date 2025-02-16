Эксперт: мир ожидает нефтяной кризис при переизбытке добычи

Пока мир наблюдает за неуравновешенными действиями новой администрации Дональда Трампа, играющей в «геополитику для чайников», которая разрушает энергетическую безопасность и возвращает риски и страх на рынок, аналитики по нефти больше обеспокоены ценами на сырье.
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