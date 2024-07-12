Уголовник, имел долги на 250 тысяч рублей. Что известно о солдате, расстрелявшем сослуживцев под Белгородом

Алексей Журавлев был фигурантом уголовного дела по статье «грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору»Контрактник Алексей Журавлев, этой ночью расстрелявший трех сослуживцев в Белгородской области и сбежавший с оружием, ранее был судим.