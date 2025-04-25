Что такое смерч, почему он образуется и чем опасен

Что такое смерч Виды Как образуется Чем отличается от торнадо Чем отличается от урагана Где чаще всего возникает Последствия Правила поведения Что такое смерч Фото: John D Sirlin/Shutterstock/FOTODOM Смерч обладает огромной энергией, сопоставимой с той, которую выделяет атомная бомба Смерч — это атмосферный вихрь, зарождающийся в грозовом облаке и закручивающийся вниз.