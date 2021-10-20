Населённые пункты Омской области обойдут 3 445 временных переписных работников

18 октября начали работу переписчики Всероссийской переписи населения 2020 года. Переписчики облачены в фирменную экипировку Всероссийской переписи населения: голубой жилет со светоотражающими элементами и эмблемой переписи, брендированный шарф.
18 октября начали работу переписчики Всероссийской переписи населения 2020 года. Переписчики облачены в фирменную экипировку Всероссийской переписи населения: голубой жилет со светоотражающими элементами и эмблемой переписи, брендированный шарф.
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