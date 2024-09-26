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Царьград

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Кого пригласят на годовщину освобождения Освенцима? Русских списке нет, зато есть его создатели

Кого пригласят на годовщину освобождения Освенцима? Русских списке нет, зато есть его создатели

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на годовщину освобождения концлагеря Освенцим пригласят не его освободителей из России, а представителей страны-основателя концлагеря.

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