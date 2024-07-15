Восемь выстрелов изменили ход выборов в Соединенных Штатах, ввергнув и без того беспрецедентную гонку в еще большую неопределенность.
После покушения на Трампа есть страх, что насилие породит большее насилие
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лл
лина любимцева
Единство у Байдена должно быть только с врачом-профессионалом. Весь народ США не должен страдать из-за его сына-наркомана...
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9 час.
СК
Сергей Ковалев
насилие нарастает. это общий тренд, мало связанный конкретно с Трампом. перефразируя, - время разбрасывать камни для кукловодов ещё не закончилось. не все цели достигнуты, какие-то и не будут достигнуты. можно говорить о инерционности процесса нагнетания без видимого его окончания. но конец, как мы все знаем, есть всегда. вот и в этой гонке перманентных конфликтов, организованных шайкой кукловодов по всему мiру, конец приближается, что очевидно. как писали классики, - "капитализм порождает своего могильщика ...". 100 лет тому назад могильщиком виделся рабочий класс, объединенный противоречиями, сегодня это группа стран, объединяющихся противоречиями внутри почти выстроенной глобальной власти паразитов. нет ничего нового, всё уже было под Луной так или иначе.
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5 час.
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