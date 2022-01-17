Терапевт Чернышова рассказала, как подготовиться к купанию в проруби

Врач дала советы, которые помогут получить от купания в проруби только пользу.В ночь с 18 на 19 января 2022 года православные верующие будут отмечать праздник Крещение Господне, и многие из них отправятся к замерзшим водоемам ради купания в проруби.
Врач дала советы, которые помогут получить от купания в проруби только пользу.В ночь с 18 на 19 января 2022 года православные верующие будут отмечать праздник Крещение Господне, и многие из них отправятся к замерзшим водоемам ради купания в проруби.
Свежие комментарии