Кто утопил Koala: «Северные потоки» и танкеры в трех морях взорвали одноклассники с юга Украины

«Советский Союз создал лучшую в мире школу подводных диверсантов. Сейчас эта школа принадлежит киевскому режиму» Михаил Зубов Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Материал комментируют: Александр Храмчихин Западное агентство Reuters обратило внимание на то, на то, что взрывы танкеров стали частым явлением, хотя раньше такого не было.
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