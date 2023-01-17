Этот салат я попробовала в гостях у сестры и решила взять у нее рецепт, чтобы приготовить дома и обязательно поделиться с вами, уверена, вам он тоже понравится, все ингредиенты идеально сочетаются

﻿﻿Попробовала этот салат в гостях у сестры и решила взять у нее рецепт приготовить дома и обязательно поделиться им с вами, уверена, вам он тоже понравится, все ингредиенты идеально сочетаются и он готовится очень быстро из доступных продуктов! Очень вкусный салат, попробовала и влюбилась! Я всегда рада попробовать что-то новенькое с сестрой, она мастер кулинарии! Салат "Пивной" понравился мне и моему мужу! Просто, но так вкусно! Для приготовления вкусного немецкого "пивного" салата я беру соленые огурцы (огурцы) - 10 шт и нарезаю их мелкими кубиками.