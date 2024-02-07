Посол РФ заявил об угасании энтузиазма Запада в вопросе помощи Киеву

Global Look Press/Nikolay Gyngazov Страны Запада все меньше проявляют готовность направлять Украине военную помощь, сообщил посол России в Нидерландах и постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин.
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