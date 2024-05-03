Да прибудут с вами ФАБы, суки

Были там нормальные люди. Однако их, похоже, уничтожили.

Lana_Borei Иванова

Янукович испугался! И эта звериная стая получила удовольствие, почуяла кровь. Очень много зависит от человека, который президент. Зельку и Януковича хорошо бы - на пожизненное в одну камеру, + пороха туда.