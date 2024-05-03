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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Да прибудут с вами ФАБы, суки

Да прибудут с вами ФАБы, суки

Касательно, 2 мая в одесском Доме Профсоюзов могу сказать следующее: когда в 2014 году я спрашивал хохлов, зачем они убили людей — хохлы кричали, что это сделала Россия.

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Комментарии
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Наталья Большунова
Были там нормальные люди. Однако их, похоже, уничтожили.
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2 час.
Lana_Borei Иванова
Янукович испугался! И эта звериная стая получила удовольствие, почуяла кровь. Очень много зависит от человека, который президент. Зельку и Януковича хорошо бы - на пожизненное в одну камеру, + пороха туда.
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1 час.

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