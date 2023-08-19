Ситуация на купянском направлении и прорыв ВСУ в Урожайное. Детали

На уходящей неделе наиболее высокая интенсивность боевого противостояния продолжает фиксироваться на купянском операционном направлении сватовского фронта, а также Времевском выступе и ореховском операционном направлении запорожского фронта.
На уходящей неделе наиболее высокая интенсивность боевого противостояния продолжает фиксироваться на купянском операционном направлении сватовского фронта, а также Времевском выступе и ореховском операционном направлении запорожского фронта.
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