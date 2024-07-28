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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе предоставили электромобиль BMW i7 M70 xDrive за 186 750 евро: мощность – 660 л.с., разгон от 0 до 100 км/ч – за 3,7 секунды, сиденья с массажем. У Килиана нет прав

Мбаппе предоставили электромобиль BMW i7 M70 xDrive за 186 750 евро: мощность – 660 л.с., разгон от 0 до 100 км/ч – за 3,7 секунды, сиденья с массажем. У Килиана нет прав

Немецкий производитель автомобилей, спонсор «Реала», предоставил новичку мадридского клуба электромобиль i7 M70 xDrive.

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