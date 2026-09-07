После того как компания раскрыла подробности атаки на Hugging Face, независимые исследователи из Nightingale, Redwood Research и AI Futures Project начали искать другие случаи, когда агенты могли выйти за пределы предназначенной для них среды.
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