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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руне проиграл сопернику выше рейтингом в 5 матчах подряд, но идет букмекерским фаворитом с Циципасом

Стефанос Циципас и Хольгер Руне встретятся на Итоговом турнире ATP в Турине. Датский теннисист проиграл сопернику выше рейтингом в 5 матчах подряд.

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